Ucraina, "fronte al collasso": il bel tempo allarma gli ufficiali di Kiev

La seconda cattiva stagione sta per terminare e le parti non accennano a un'idea di tregua concreta. La Russia prepara anzi una nuova offensiva nella guerra in Ucraina e sferrerà l'attacco tra la fine della primavera e l'estate, quando le condizioni meteorologiche assicureranno una migliore riuscita del piano. Mosca si concentrerà in particolare su una 'zona operativa'. Questo è lo scenario delineato dall'Institute for the Study of War, think tank americano che monitora il conflitto iniziato più di 2 anni fa con l'invasione ordinata da Vladimir Putin. Il Cremlino, affermano gli esperti, dovrebbe concentrare i propri sforzi nella zona occidentale del Donetsk. "L’ Ucraina ha necessità urgenti: qualsiasi ritardo nel fornirle sostegno avrà conseguenze sul campo di battaglia mentre noi staremo a discutere". Così si è espresso questa mattina il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, incontrando i giornalisti prima del vertice con i rappresentanti dei paesi dell’Alleanza a Bruxelles, sottolineando quindi la necessità di "modificare le dinamiche del nostro sostegno".

L'attacco dei super droni ucraini agli impianti russi "segna la svolta"

In attesa di sviluppi e di decisioni, però, le linee del fronte stanno iniziando a collassare. Come anticipato, l'arrivo del bel tempo potrebbe incoraggiare una ripresa dell'avanzata russa. Paura, questa, molto diffusa tra gli alti ranghi delle forze ucraine. Stando a quanto riporta Politico, la Russia sarà presto capace di "penetrare la linea del fronte e di distruggerla in alcune parti". L'Ucraina, dal canto suo, non ha sua disposizione i mezzi per contrastare attacchi massicci. Abbassare l'età del reclutamento contribuirà ad avere forze più giovani, certo. Tuttavia, continueranno a mancare armi sufficienti per contrastare i soldati del Cremlino. "La Russia sta devastando città e villaggi in tutta l'Ucraina, è implacabile nel bombardare in particolare le zone di frontiera e di prima linea", ha scritto su X il presidente ucraino Zelensky.