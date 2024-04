Usa-Cina, Xi Jinping avverte Biden: "Taiwan linea rossa insormontabile"

02 aprile 2024 a

Si riapre la linea Pechino-Washington ma è gelo. Joe Biden ha parlato al telefono con Xi Jinping per "confrontarsi", come ha detto la Casa Bianca, e gestire le non facili relazioni bilaterali. "Una intensa competizione richiede una intensa diplomazia per gestire le tensioni, affrontare le rappresentazioni erronee e prevenire conflitti non voluti. Questa telefonata è un modo di farlo", ha spiegato una fonte della Casa Bianca, parlando con i giornalisti. Si tratta del primo contatto telefonico fra i due leader dal luglio del 2022. L'ultimo incontro risale invece allo scorso novembre, in California, che ha prodotto rinnovati legami e la promessa di una maggiore cooperazione per arginare il flusso di fentanyl dalla Cina.

Biden e Xi hanno avuto una discussione "schietta e costruttiva" su diverse questioni bilaterali, regionali e globali ripromettendosi di proseguire le comunicazioni in corso fra i militari dei due Paesi e le discussioni sui rischi dell'Ia e sul clima, ha reso noto la Casa Bianca. Biden ha sottolineato l'importanza di mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e del rispetto della legge e della libertà di navigazione nel Mar della Cina Meridionale.

Tuttavia, da fonti cinesi viene precisato che Xi Jinping, nel corso della telefonata con Biden, ha sottolineato che la questione di Taiwan "è la prima linea rossa insormontabile nelle relazioni sino-americane". Lo riporta Xinhua. Xi ha detto che Pechino non lascerà che "le attività separatiste, la connivenza esterna e il sostegno alle forze dell’indipendenza di Taiwan restino incontrollati". L’augurio espresso dal leader cinese è che gli Stati Uniti mettano in pratica "la dichiarazione positiva del Presidente" di non sostenere l’indipendenza di Taiwan.