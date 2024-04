Kate Middleton, una "talpa" a Palazzo? Il video diffuso in tutta fretta

02 aprile 2024 a

Il video con cui Kate Middleton ha annunciato al mondo di essere in cura per un tumore dopo settimane di speculazioni sulla sua assenza dalle scene è arrivato il venerdì in cui in Gran Bretagna iniziano le vacanze di Pasqua. Un modo per proteggere i figli, come detto dalla stessa principessa del Galles. Tuttavia il Daily Mail riporta martedì 2 aprile una versione diversa. Il tabloid britannico rivela che il video annuncio di Kate "è stato diffuso in tutta fretta dagli assistenti di Kensington Palace dopo che la sua diagnosi era trapelata", ha detto una "talpa ben informata".

Il tempismo del video "non aveva nulla a che fare con le speculazioni" sulla Principessa Catherine e suo marito William, "ma piuttosto perché qualcuno era a conoscenza delle sue condizioni di salute". Insomma, stava per uscire tutto, magari su qualche sito e sugli stessi tabloid britannici. Per questo Kensington Palace si è affrettato a pubblicare il video, ha detto l'insider. Ma chi c'è dietro alla fuga di notizie? Nelle scorse settimane la stampa britannica aveva riportato la notizia che almeno tre membri dello staff della London Clinic, dove la principessa Kate era stata operata all'addome lo scorso gennaio, sarebbero stati sospesi in relazione a tentativi di accesso illeciti alla sua cartella clinica. Ma non è chiaro se la minaccia di una fuga di notizie sia da collegare con questi fatti per cui i dipendenti della clinica rischiano un'incriminazione penale, o ad altre persone a conoscenza delle condizioni della principessa.