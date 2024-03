Olanda, persone prese in ostaggio a Ede. Si esclude la pista del terrorismo

30 marzo 2024 a

Diverse persone sono state prese in ostaggio a Ede, città dei Paesi Bassi centrali. Lo ha riferito la polizia, precisando che oltre un centinaio di case nel centro cittadino sono state evacuate e la zona bloccata. Non si sa quante persone siano state prese in ostaggio, ma secondo i media locali si tratterebbe di quattro o cinque. Sul posto sono presenti la polizia antisommossa e gli esperti di esplosivi. Al momento non ci sono indicazioni che la vicenda sia legata a terrorismo. "Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico", ha detto in un comunicato su X.