Ucraina, pioggia di missili russi. "Attivati gli aerei Nato", cosa succede

29 marzo 2024 a

a

a

Un massiccio attacco russo con droni e missili ha preso di mira la notte scorsa diverse centrali elettriche nell’Ucraina centro-orientale. Lo ha fatto sapere il ministro ucraino dell’Energia, mentre Varsavia ha riferito di una sorveglianza rafforzata dello spazio aereo polacco. Un’allerta aerea è stata emessa nella notte in tutta l’Ucraina. Nel mirino c’erano soprattutto i siti di produzione energetica nelle regioni di Dnipropetrovsk, Poltava e Cherkasy, ha dichiarato il ministro German Galushchenko. In un comunicato, il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, ha dichiarato che «questa notte le forze di difesa aerea hanno abbattuto dieci droni sulla regione - nei distretti di Pavlograd, Kryvyi Rig, Dnipro, Kamiansky. Quattro missili sono stati distrutti sopra Dnipro. Diversi impianti energetici sono stati danneggiati. In uno di essi un uomo è rimasto ferito».

"A Mosca non sono stati gli islamici", Cruciani gela Del Debbio

A Kamianske è stata colpita una cooperativa agricola e cinque persone sono rimaste ferite: un bambino di 5 anni e due donne di 19 e 47 anni, che non hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale, e due uomini di 36 e 47 anni, che versano in gravi condizioni. Intanto, le forze armate polacche hanno affermato che gli aerei militari del loro paese sono decollati per monitorare lo spazio aereo polacco a causa dei missili russi nell’Ucraina occidentale. «La scorsa notte è stata osservata un’intensa attività aerea a lungo raggio da parte della Federazione Russa, collegata ad attacchi missilistici contro obiettivi in territorio ucraino», ha dichiarato in una nota il comando dell’esercito polacco. Gli aerei polacchi e alleati sono stati attivati ​​stamattina, ha riferito su X il Comando operativo delle forze armate polacche. «Gli aerei polacchi e alleati operano nello spazio aereo polacco, il che potrebbe comportare un aumento del livello di rumore, soprattutto nella parte sud-orientale del paese. Questa notte c’è una maggiore attività di voli a lungo raggio dell’aviazione della Federazione Russa», ha aggiunto il Comando.