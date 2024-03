La Nato "valuta di abbattere i missili russi". Scintille al confine con la Polonia

26 marzo 2024 a

a

a

Tensione altissima al confine nord-orientale dell'Europa. La Nato sta considerando diversi scenari dopo la minaccia dei missili russi su territorio polacco. Tra questi sta valutando la possibilità di abbatterli quando si avvicinano troppo ai propri confini. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri polacco, Andrzej Szejna a RMF24. "Diversi scenari vengono analizzati all’interno della Nato, incluso l’abbattimento di tali missili quando sono molto vicini al confine dell’Alleanza", ha aggiunto Szejna, sottolineando che tale eventualità richiederebbe comunque l’approvazione dell'Ucraina.

Putin cambia versione: attacco di "matrice islamista". Ma insiste sul "mandante"

Le parole del rappresentante dell’esecutivo di Varsavia sono state pronunciate dopo che le forze armate polacche hanno affermato che la Russia ha violato lo spazio aereo della Polonia alle 4:23 ora locale domenica mattina con un missile da crociera lanciato contro obiettivi dell’Ucraina occidentale. Per tale motivo, l’ambasciatore russo in Polonia, Sergei Andreyev, era stato convocato al Ministero degli Esteri a Varsavia, ma ieri il diplomatico non si è presentato. A detta di Andreyev, infatti, la Polonia non avrebbe fornito "alcuna prova" dell’asserita violazione dello spazio aereo.

Fabbri: "Putin e le ombre su Zelensky, l'obiettivo è dividere l'Occidente"

Il governo polacco aveva chiesto chiarimenti sull'incidente. Il crociera russo diretto in Ucraina durante i pesanti attacchi della notte alle infrastrutture energetiche del Paese aveva attraversato i cieli della Polonia per una quarantina di secondi, nei pressi della località di Oserdow, nella regione di Lublino. L’episodio non aveva avuto conseguenze ma di fatto ha contribuito ad alzare la tensione già alle stelle.