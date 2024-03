Russia, “mi ricorda il Mein Kampf”. Tremonti e l'intervista di Putin mai presa sul serio

26 marzo 2024 a

Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e deputato, è stato ospite della puntata del 26 marzo di PingPong, il programma condotto da Annalisa Chirico su Rai Radio1. In particolare la giornalista chiede conto della possibilità di un attacco della Russia alla Nato, soprattutto alla luce del missile russo che ha sconfinato in Polonia prima di colpire l’Ucraina nei giorni scorsi: “Putin ha scritto il suo programma sul Financial Times molti anni fa, lì ha detto ‘La nostra politica è la difesa e lo sviluppo della tradizione’. Il futuro è il ritorno al passato, ne fanno parte anche i confini, su quella frontiera che va dal Mar Baltico al Mar Nero i confini sono sempre stati contesi e discussi, sono luoghi nei quali la storia è in qualche modo inevitabile. Che ci sia un’ipotesi di quel tipo è inevitabile. Mi ricorda il Mein Kampf di Hitler, tutti lo avevano letto, ma nessuno lo aveva preso sul serio. Sull’Ucraina, in un modo o nell’altro, sbagliando all’inizio, ma insistendo dopo, qualcosa di simile sta cominciando a venire fuori”.