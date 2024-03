Onu, gli Usa si astengono: passa la risoluzione per il cessate il fuoco a Gaza

25 marzo 2024 a

a

a

Per la prima volta dall'inizio della crisi l'Onu ha detto sì a una risoluzione su Gaza. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite ha approvato la bozza di risoluzione per un "immediato" cessate il fuoco a Gaza, con gli Stati Uniti che si sono astenuti senza mettere il veto. I precedenti tentativi di passare una risoluzione sono stati bloccati dal veto di Usa, Cina e Russia. A favore del testo hanno votato tutti gli altri 14 Paesi.

Papa Francesco rinuncia alla lettura dell'omelia: voce affaticata e timori

È stato l’ambasciatore del Mozambico, Pedro Comissário Afonso, a presentare la risoluzione, sostenuta da Algeria, Guyana, Ecuador, Giappone, Malta, Mozambico, Sierra Leone, Slovenia, Sud Corea e Svizzera, ricordando che i 10 membri eletti del Consiglio hanno costantemente sostenuto le altre dichiarazioni per il cessate il fuoco. "Abbiamo proposto l’attuale risoluzione che domanda un immediato cessate il fuoco durante il periodo sacro - ha detto riferendosi al Ramadan - che conduca allo stesso tempo verso un cessate il fuoco permanente e sostenibile. La bozza richiede un immediato e incondizionato rilascio di tutti gli ostaggi e sottolinea che l’accesso umanitario sia permesso per affrontare tutte le necessità mediche ed umanitarie a Gaza". Prima del voto la Russia ha cercato di cambiare il testo per ristabilire un precedente versione che includeva la parola permanente per il cessate il fuoco immediatamente richiesto. Ma il tentativo della Russia è fallito.