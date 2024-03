Mosca, commando armato spara al concerto: vittime, bombe e teatro in fiamme (video)

Un commando armato spara in una sala da concerti a Mosca. Sarebbe di almeno 40 morti e numerosi feriti il bilancio di una sparatoria al Crocus City Hall, la più grande sala di concerti della capitale russa, dove almeno quattro uomini armati e in mimetica sono entrati e hanno iniziato a sparare. Dopo la notizia data dai media locali sono iniziati a circolare sui social video in cui si vedono almeno quattro uomini armati. L’agenzia di stampa Tass scrive che gli aggressori avrebbero usato delle mitragliatrici.

⚡️⚡️ The roof began to collapse in the Crocus City Hall. There are people in the building. pic.twitter.com/ILDXuy6SCh