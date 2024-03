Guerra in Ucraina, bombardamento russo a tappeto sulle centrali elettriche: danni ingenti

22 marzo 2024 a

Una notte difficile, difficilissima, in Ucraina. Soprattutto per le infrastrutture energetiche. “Questa notte sono stati lanciati più di 60 droni e quasi 90 missili di vario tipo. Il mondo vede con la massima chiarezza gli obiettivi dei terroristi russi, centrali elettriche e linee di approvvigionamento energetico, una diga idroelettrica, normali edifici residenziali, persino un filobus. La Russia è in guerra contro la vita della gente comune. Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari delle persone uccise da questo terrore”, il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post sui social.

In particolare l'esercito russo ha attaccato le infrastrutture energetiche nella città di Kharkiv, provocando almeno 15 esplosioni e molteplici interruzioni di corrente in tutta la città. Intorno alle 5 ora locale, il governatore dell'oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, ha riferito che la Russia aveva effettuato 15 attacchi contro gli impianti energetici di Kharkiv e che la città era quasi completamente senza elettricità. I russi hanno lanciato otto attacchi missilistici anche sulla città di Zaporizhzhia. Anatolii Kurtiev, segretario del Consiglio comunale di Zaporizhzhia, ha affermato che, secondo i primi accertamenti, due case sono state distrutte e altre sette sono state danneggiate: "Purtroppo ci sono delle vittime. Si stanno chiarendo le informazioni sulla gravità delle ferite”. E ancora: i russi hanno attaccato pure la centrale idroelettrica di Dnipro, con un missile di Mosca che ha colpito un filobus pieno di gente che attraversava la diga. Il traffico attraverso la diga è stato bloccato. Secondo Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione della regione di Zaporizhzhia, ci sarebbero dei morti e decine di feriti.

Infine una delle linee elettriche che alimentano la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata interrotta a causa del bombardamento. "La centrale nucleare di Zaporizhzhia è ancora una volta sull'orlo del blackout”, l’avvertimento di Energoatom, l'azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle centrali nucleari. "Oggi, 22 marzo 2024, durante un attacco missilistico su larga scala contro l'Ucraina alle 5.10 del mattino, è stata scollegata la linea aerea esterna OHL-750kV Dniprovska che collega la centrale nucleare di Zaporizhzhia, temporaneamente occupata, al sistema elettrico integrato dell’Ucraina. Attualmente, la più grande centrale nucleare d'Europa è collegata alla rete elettrica ucraina solo dalla linea di trasmissione OHL-330kV Zaporizhzhia TPP-Ferrosplavna”, il bollettino dell’azienda statale. La Russia punta quindi a provocare un guasto su larga scala al sistema energetico del nemico.