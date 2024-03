Mar Rosso, Meloni: gli attacchi degli Houthi "parte di un disegno più vasto"

19 marzo 2024 a

a

a

Il Mar Rosso è in ebollizione. Da quando gli Houthi hanno iniziato ad attaccare le navi e a mettere a repentaglio gli equilibri della navigazione, l'Occidente ha cercato di mobilitarsi e di progettare una missione di autodifesa. "Tutti noi sappiamo quanto le minacce e le operazioni degli Houthi facciano parte di un disegno più vasto che vede purtroppo l’Iran impegnato in prima linea nel sostenere non soltanto gli Houthi ma anche Hamas e Hezbollah, nonché a rifornire di droni le operazioni russe in Ucraina". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle sue comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo. Meloni ha sottolineato che "le conseguenze del conflitto tra Israele e Hamas si ripercuotono in modo diretto su tutto il Medioriente e la nostra preoccupazione va anche a quanto sta avvenendo nel Mar Rosso". Ha ringraziato la Marina Militare italiana e l’equipaggio della nave Duilio "impegnata in una missione dall’alto potenziale di rischio per assicurare la sicurezza e la libertà di navigazione alle nostre navi commerciali", ricordando che in questi giorni la "nave Duilio ha dovuto neutralizzare più di un attacco portatole da droni Houthi, lo ha fatto con prontezza ed efficacia, così come sempre con prontezza ed efficacia operano le nostre Forze Armate".

“Houthi, non ci fate paura”. L'ammiraglio avvisa i ribelli e frena sui missili all'Ucraina

"Come sappiamo, le conseguenze del conflitto tra Israele e Hamas si ripercuotono in modo diretto su tutto il Medio Oriente e la nostra preoccupazione va anche a quanto sta avvenendo nel Mar Rosso. Permettetemi, in primo luogo, di rivolgere un pensiero di sincera gratitudine alla Marina Militare italiana e all’equipaggio della nave Duilio che si trova in questi giorni nelle acque prospicienti il Mar Rosso, impegnata in una missione dall’alto potenziale di rischio per assicurare la sicurezza e la libertà di navigazione alle nostre navi commerciali. In questi giorni, nave Duilio ha dovuto neutralizzare più di un attacco portatole da droni Houthi, lo ha fatto con prontezza ed efficacia, così come sempre con prontezza ed efficacia operano le nostre Forze Armate", ha continuato la presidente del Consiglio.

Missili, droni e depositi di armi: gli Usa fanno piazza pulita nello Yemen

"È anche per questo che proprio all’Italia è stato assegnato il comando tattico dell’operazione europea Aspides, deliberata con tempestività dalle istituzioni Ue soltanto poche settimane fa. Tutti noi sappiamo quanto le minacce e le operazioni degli Houthi facciano parte di un disegno più vasto che vede purtroppo l’Iran impegnato in prima linea nel sostenere non soltanto gli Houthi ma anche Hamas e Hezbollah, nonché a rifornire di droni le operazioni russe in Ucraina. E sappiamo anche quanto sia importante quel tratto di mare per i nostri interessi economici e geostrategici e quanto sia concreto il rischio che i maggiori costi sostenuti dalle nostre compagnie di navigazione finiscano non soltanto per comprometterne la competitività ma anche per scaricarsi sul prezzo finale delle merci, portando a un nuovo aumento dei costi per i consumatori proprio ora che l’inflazione sta finalmente scendendo, e l’Italia si distingue per l’inflazione più bassa registrata tra le economie del G7", ha aggiunto Meloni, secondo cui "la vicenda del Mar Rosso ci dimostra anche quanto siano importanti una chiara visione europea a tutela dei nostri interessi e una politica di sicurezza e difesa all’altezza delle nostre ambizioni e delle nostre esigenze difensive".