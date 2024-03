Nucleare, torna lo spettro. Putin rilancia: "Impianto che opera nello spazio"

14 marzo 2024 a

In un'intervista concessa mercoledì scorso, Vladimir Putin ha agitato lo spettro nucleare, dichiarando che la Russia è pronta per la guerra atomica e assicurando che le sue forze sono "in costante allerta". Stando a quanto affermato dal presidente della Russia, la Federazione avrebbe superato gli Stati Uniti nello sviluppo di una nuova generazione di armi, anticipando che i test atomici potrebbero riprendere. "Dal punto di vista tecnico-militare siamo, ovviamente, preparati”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti stanno "sviluppando i propri componenti. Anche noi. Ciò non significa, a mio avviso, che siano pronti a iniziare questa guerra nucleare domani. Se lo sono, cosa possiamo fare? Siamo preparati". Ora, pare che il capo del Cremlino abbia anche intenzione di costruire un impianto nucleare nello spazio.

La Russia si prepara alla guerra nucleare col simulatore dello scenario dell'apocalisse

Vladimir Putin ha incaricato i membri del governo di esaminare le questioni, e i relativi finanziamenti, per la realizzazione di un impianto nucleare nello spazio. Lo ha detto lo stesso presidente russo nel corso di una riunione governativa. "Un impianto nucleare che opera nello spazio ha bisogno di finanziamenti" ma "dobbiamo solo rivedere le nostre priorità", ha affermato. "Ci sono questioni che richiedono maggiore attenzione in quanto questo argomento è abbastanza importante", ha proseguito, sottolineando di nuovo che la Russia ha delle competenze nell’ambito nucleare "che nessun altro Paese nel mondo possiede". La Russia "deve prestare particolare attenzione a questo progetto in modo che possa svilupparsi ed essere utilizzato in futuro per risolvere quei problemi che possono, e dovrebbero, essere risolti con l’aiuto di queste tecnologie", ha spiegato il capo del Cremlino.