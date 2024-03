Francia nel mirino degli hacker: "Intensità inedita". Che succede

12 marzo 2024 a

La Francia nel mirino di attacchi informatici. Tecniche "classiche", ma "intensità inedita". Da domenica sera varie amministrazioni dello Stato e dipartimenti ministeriali sono stati presi di mira da attacchi hacker, riporta Bfmtv. È stata subito attivata un’unità di crisi per le "contromisure" e per "garantire la continuità dei servizi informatici". L’impatto degli attacchi sarebbe stato "ridotto per la maggior parte dei servizi". Al lavoro lo staff della Dinum, la Direzione interministeriale per il digitale, e dell’Anssi, l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informatici.

"Ieri sera è stata attivata un'unità di crisi per mettere in campo contromisure e garantire la continuità dei servizi informatici", ha fatto sapere Matignon. Per quanto l'accesso ai siti sia stato ripristinato, alta è l'attenzione. La Direzione interministeriale per il digitale (Dinum) e l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei sistemi informativi (Anssi) si sono messi al lavoro per "implementare misure di filtraggio finché questi attacchi non saranno terminati".

Stando a quanto riportato dall'emittente BFMTV, la Francia è vittima di attacchi DDOS Denial of Service. Che vuol dire? Significa che un sito viene bombardato di richieste fino a quando non va in tilt e risulta, quindi, irraggiungibile. Si tratta di una delle principali minacce informatiche ed è capace di mettere ko intere aziende e istituzioni in pochi secondi. Bersaglio prediletto sono le caselle di posta, ma non solo.