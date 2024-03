Zelensky in pericolo? Dopo le bombe su Odessa, Mosca assicura: "Vi deludiamo"

09 marzo 2024 a

Mosca non eliminerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, lo ha assicurato Dmitri Polyansky, primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso Le Nazioni Unite, durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. In precedenza, i rappresentanti dei Paesi occidentali nel Consiglio di sicurezza avevano criticato la Russia per aver colpito obiettivi a Odessa proprio nel momento in cui Zelensky e membri della delegazione del governo greco, tra cui il premier, erano in città. "Pensate davvero che se volevamo colpire il corteo d’auto di Zelensky non ci saremmo riusciti? Provate a rispondere a questa domanda, ma siate onesti", ha dichiarato Polyansky come riporta Ria Novosti. "E se qualcuno di voi spera in cuor suo di sbarazzarsi del leader del regime di Kiev in questo modo, allora posso deludervi: questo non fa parte dei nostri piani", ha aggiunto il diplomatico ribadendo che gli obiettivi dell’attacco erano di natura militare.

Tre giorni fa bombe russe sono state lanciate su Odessa mentre in città era in corso la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme al premier greco Kyriakos Mitsotakis. Le esplosioni, che hanno causato cinque morti, sono state segnalate a meno di 200 metri dal convoglio di auto che trasportava i due leader. Poi il convoglio greco ha deviato dal percorso previsto seguendo le istruzioni delle autorità ucraine. Secondo il corrispondente dell’emittente pubblica greca ERT a Odessa, durante l’incontro è stato segnalato anche un attacco con missili balistici in città, che ha fatto suonare le sirene e attivato la difesa aerea. La città portuale nel sud-ovest dell’Ucraina era stata oggetto di un altro attacco aereo sabato scorso.

L’allarme aereo nell’oblast di Odessa è stato annunciato alle 10,40, seguito da una potente esplosione. Alle 10,45, l’Aeronautica Militare ha segnalato la minaccia dell’uso di missili balistici nelle aree in cui suonava una sirena antiaerea. "Abbiamo sentito il suono delle sirene della contraerea e delle esplosioni molto vicino a noi, non abbiamo avuto il tempo di ripararci", ha detto Mitsotakis dopo il bombardamento, che ha definito "un’esperienza impressionante". Il portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, in un commento a Ukrainska Pravda ha detto che "il nemico ha preso di mira le infrastrutture portuali della città. Cinque persone sono state uccise. Le indagini sono in corso e tutte le circostanze relative a un altro crimine di guerra commesso dalla Federazione Russa sono state accertate".