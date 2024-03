Usa, niente incontro tra le mogli di Zelensky e Navalny. “Imbarazzo per gli ucraini”, il retroscena

06 marzo 2024 a

Olena Zelenska, la first lady ucraina, ha declinato un invito della Casa Bianca in occasione del discorso sullo Stato dell’Unione che il presidente americano Joe Biden terrà giovedì. A rivelarlo è il Washington Post che cita funzionari secondo i quali si sarebbe voluta la first lady Jill Biden seduta vicino alla moglie di Volodymyr Zelensky e a Yulia Navalnaya, la vedova di Alexey Navalny. Ma, stando alle fonti del giornale statunitense, la possibile presenza di Navalnaya - che pure ha declinato l’invito per il discorso a Camere riunite del Congresso - ha provocato imbarazzo agli ucraini perché Kiev non avrebbe dimenticato vecchie dichiarazioni di Navalny sulla Crimea. «Navalny si è certamente opposto all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, ma nel 2014, quando la Russia ha invaso per la prima volta l’Ucraina, era molto in linea con l’opinione generale russa che vedeva la Crimea come parte dei territori storici della Russia», ha commentato Alina Polyakova, presidente del Center for European Policy Analysis, un think tank di Washington.

Secondo un funzionario della Casa Bianca, la decisione della Zelenska è probabilmente dovuta a «impegni che si sovrappongono». No comment dall’ufficio della Zelenska. Per quanto riguarda Navalnaya, invece, Kira Yarmish, che per anni è stata la portavoce di Alexey Navalny, ha spiegato che «Yulia è stata invitata e ha preso in considerazione l’idea di andare», ma «penso che tutti dimentichino le circostanze degli eventi» con «il marito morto due settimane fa», in carcere all’età di 47 anni, e lei che «è stata in viaggio per tutto questo tempo». «Oggi è il primo giorno in cui è tornata a casa» e «come ogni essere umano ha bisogno di tempo per riprendersi».

La Casa Bianca, stando a un funzionario Usa, non aveva probabilmente informato Kiev della decisione della Navalnaya, ma comunque - dicono le fonti del quotidiano Usa - a preoccupare gli ucraini non sarebbe stata solo la sua presenza. Un ‘problema’ per Kiev, che insiste per ottenere ulteriori aiuti militari, sarebbe esser vista come troppo allineata con Biden. L’Ucraina, sintetizza il Post, non vuole offendere i repubblicani che potrebbero tornare alla Casa Bianca con Donald Trump, favorito nei sondaggi. «Gli ucraini sono molto sensibili alle nostre dinamiche politiche interne», l’analisi conclusiva di Polyakova.