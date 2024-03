Ucraina, sciame di droni da Odessa a Kharkiv. Zelensky: "Rafforzare lo scudo aereo"

02 marzo 2024 a

a

a

Una nuova notte di bombardamenti, una pioggia di droni russi sull'Ucraina e, in particolar modo, sulla città portuale di Odessa. Si tratta dell'ennesimo amaro bilancio causato dagli attacchi improvvisi dei velivoli senza pilota. È morto anche un bimbo di 3 anni. È stato colpito un condominio e sono morte quattro persone in tutto. Lo hanno riferito i servizi di emergenza. Il corpo del piccolo è stato trovato al livello del primo piano, sotto le macerie, dove è stato trovato anche un quarto corpo. Oltre alle quattro vittime, otto sono rimaste ferite e cinque sono state tratte in salvo. Nella notte una casa è stata colpita da un drone anche nel villaggio di Velykyi Burluk, situato a circa 100 chilometri da Kharkiv, provocando un incendio. Il corpo di un uomo di 76 anni è stato estratto dalle macerie. Secondo le autorità della città di Kharkiv, i droni hanno danneggiato numerosi veicoli ed edifici residenziali, ma non sono state segnalate vittime.

L'intercettazione nelle mani dei russi che imbarazza Scholz: "Attacchi in Crimea"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato l’Occidente a fornire a Kiev più sistemi di difesa aerea dopo che cinque persone sono state uccise nella notte a causa dei bombardamenti russi. "La Russia continua a colpire i civili. Abbiamo bisogno di più difese aeree da parte dei nostri partner. Dobbiamo rafforzare lo scudo aereo ucraino per proteggere di più il nostro popolo dal terrorismo russo. Più sistemi di difesa aerea e più missili per i sistemi di difesa aerea salvano vite umane", ha affermato Zelensky in un post sui social media. "Abbiamo bisogno di maggiori capacità di difesa aerea da parte dei nostri partner. Lo scudo aereo ucraino deve essere rafforzato per proteggere efficacemente il nostro popolo dal terrorismo russo. Più sistemi di difesa aerea e missili di difesa aerea sono ciò che salva vite umane", ha aggiunto.