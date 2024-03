Olimpiadi 2024, condanna per il ladro che aveva rubato i piani su Parigi

02 marzo 2024 a

Un uomo di ventitrè anni è stato condannato a sette mesi di prigione per aver rubato la borsa di un ingegnere del municipio di Parigi dove c’erano appunti relativi alla sicurezza dei Giochi Olimpici. Lunedì sera l’ingegnere, che viaggiava su un treno nella regione parigina, ha notato che la sua borsa, riposta nel bagagliaio sopra il suo sedile, era scomparsa. Il furto ha suscitato preoccupazione quando una fonte della polizia ha affermato che la borsa conteneva un computer e due chiavi Usb con i piani di sicurezza per le Olimpiadi di Parigi, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto.

Mercoledì la procura di Parigi ha chiarito i primi elementi dell’indagine, deplorando le «pubblicazioni affrettate» sulla stampa e assicurando che la chiavetta non conteneva note «su dispositivi sensibili di sicurezza» ma «solo appunti relativi al traffico a Parigi durante i Giochi Olimpici», ha sbottato la procura. L’indagine ha permesso di arrestare un sospettato «già noto» per furti sui trasporti pubblici. Il giovane, classe 2001, è stato processato ieri per direttissima davanti al Tribunale penale di Parigi. Mercoledì il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha chiesto all’ispettorato generale della città di indagare sulle «comprovate violazioni delle procedure di sicurezza interna». Il municipio sta valutando «sanzioni» a seconda delle conclusioni che verranno tratte.