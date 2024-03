Libano, Israele uccide un capo di Hezbollah. Il raid col drone

02 marzo 2024 a

Continua la guerra a distanza. Un drone israeliano ha colpito e distrutto un veicolo nell’area di Naqoura, nel Sud del Libano. Secondo Sky News, nell’attacco - effettuato con tre missili - sono rimaste uccise tre persone. L’auto era sulla strada che collega le città di Bayada e Naqoura. Secondo le prime informazioni, all’interno del veicolo colpito c’era un alto funzionario di Hezbollah a Naqoura. Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, il tenente generale Herzi Halevi, aveva avvertito nei giorni scorsi che Hezbollah «pagherà un prezzo molto alto» per i suoi continui attacchi contro il nord di Israele. A farne le spese è stato uno dei capi dei miliziani sciiti.

Ieri sera le forze israeliane hanno effettuato attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria contro le posizioni di Hezbollah nel sud del Libano, uccidendo membri del gruppo libanese. Una struttura e due edifici appartenenti a Hezbollah sono stati presi di mira nel villaggio di Ramyeh, dice l’Idf. Diversi agenti di Hezbollah, riferisce ancora ’The Times of Israel’, sono stati avvistati mentre uscivano da uno degli edifici e sono stati poi presi di mira da un aereo. Negli scorsi giorni erano emersi seri timori di Usa e Iran su una possibile operazione via terra di Tel Aviv per scacciare Hezbollah dal confine col Libano.