Gaza, diversi bambini morti di fame. Allarme Oms: “Carestia imminente”

02 marzo 2024 a

a

a

Sono almeno 92 i morti nella Striscia di Gaza, nelle ultime 24 ore e tra questi 5 bambini deceduti per fame e disidratazione: è il nuovo bilancio fornito dal ministero della Sanità dell’enclave, che è gestito da Hamas. Da martedì sono 15, secondo il movimento islamista, i bambini morti per malnutrizione nel Nord della Striscia, mentre il totale dei decessi, dall’inizio della guerra, è giunto a 30.320 unità.

Video su questo argomento Attacco Houthi, nave cargo cola a picco: bomba ecologica nel Mar Rosso

In seguito alla notizia della morte dei bimbi per malnutrizione e disidratazione, le Nazioni Unite – per bocca del portavoce dell’Oms Christian Lindmeier - hanno lanciato l’allarme sulla disperata insicurezza e sull’incombente carestia nell’enclave: «I documenti ufficiali di ieri o di questa mattina riportano della presenza di un decimo bambino morto per fame ufficialmente registrato in un ospedale. Si tratta di una soglia molto triste, ma purtroppo ci si può aspettare che le cifre non ufficiali siano più alte». Ieri l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Ufficio dell'Onu per gli affari umanitari (Ocha) avevano confermato che erano almeno dieci i bambini morti di fame negli ospedali della Striscia di Gaza, dove si combatte una guerra tra Hamas e Israele dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre.