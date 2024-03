Ucraina, l'attacco di Lavrov: "Le truppe occidentali già ci sono"

01 marzo 2024 a

Guerra, la Russia svela che le truppe Nato sono già presenti sul territorio dell'Ucraina. «Le truppe occidentali sono già presenti in Ucraina da tempo» e le parole del presidente francese Emmanuel Macron, che non ha escluso un loro invio, di fatto «ha ufficializzato» tutto questo. È quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervenendo al forum diplomatico ad Antalya, in Turchia. «Ufficialmente è stato registrato il desiderio di inviare truppe occidentali in Ucraina», ma «ufficiosamente sono lì. Senza i loro istruttori, le cosiddette armi a lungo raggio dell’Ucraina non potrebbero essere usate contro le città russe, lo capiamo tutti molto bene. Ci sono molte prove di questo e ne stanno emergendo di nuove», ha detto il ministro degli Esteri russo commentando le parole del presidente francese.

Le autorità russe non si aspettano che le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti contribuiranno a cambiare le relazioni bilaterali tra Mosca e Washington. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un forum diplomatico ad Antalya. «Non ci aspettiamo i cambiamenti che porteranno le elezioni negli Stati Uniti», ha detto Lavrov secondo quanto riportano le agenzie russe. «Se parliamo di Trump - ha aggiunto Lavrov - durante il suo periodo furono adottate alcune delle sanzioni più severe, come sembrava allora. Ma naturalmente, l’amministrazione Biden ha superato tutti», ha aggiunto.