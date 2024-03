Navalny, "renderti felice e orgoglioso di me": l'addio social della moglie

01 marzo 2024 a

Centinaia di persone a Mosca, tutte assiepate nello spazio all'aperto di fronte alla chiesa in cui si sono svolti i funerali di Alexei Navalny. Nonostante i rischi, si è creata una lunga coda per assistere all'ultimo saluto all'oppositore di Putin, morto in prigione per cause ancora poco chiare, ma sulle quali pesa l'ombra del Cremlino. La vedova del dissidente, Yulia Navalnaya, che in questi giorni ha puntato il dito contro il presidente russo e ha assicurato ci mettersi in azione per una Russia migliore, ha pubblicato su X un messaggio di addio al marito. "Grazie per 26 anni di assoluta felicità. Sì, anche per gli ultimi 3 anni di felicità. Per l’amore, per avermi sempre sostenuta, per avermi fatta ridere anche dal carcere, per il fatto che mi hai sempre pensata. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di renderti lassù felice per me e orgoglioso di me. Non so se riuscirò a sopportarlo oppure no, ma ci proverò", recita il messaggio.

E ancora: "Ci incontreremo sicuramente un giorno. Ho così tante storie non raccontate per te e ho così tante canzoni salvate per te sul mio telefono, stupide e divertenti, in generale, a dire il vero, canzoni terribili, ma parlano di noi, e volevo davvero fartele ascoltare. E volevo davvero vederti ascoltarle, ridere e poi abbracciarmi". Quindi le parole finali della moglie di Navalny, che ha affidato ai social parole cariche di dolore e assenza: "Ti amerò per sempre. Riposa in pace". Ai funerali del dissidente erano presenti anche la madre e il padre, ma non è chiaro quali altri membri della famiglia abbiano partecipato alla cerimonia. Una foto scattata all’interno della chiesa mostra la bara aperta con il corpo di Navalny, ricoperto di fiori bianchi e rossi, e la madre seduta accanto con una candela in mano.