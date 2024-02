Re Carlo, la decisione di Harry sorprende la famiglia reale. “Il più possibile”

29 febbraio 2024 a

a

a

Il principe Harry tornerà «il più possibile» nel Regno Unito a trovare il padre, dopo la diagnosi di cancro fatta a re Carlo. Il duca di Sussex ha visto il sovrano subito dopo l’annuncio della sua malattia, in un viaggio lampo dalla California a inizio mese. Secondo fonti vicine al secondogenito di Carlo, Harry desidererebbe avere un ruolo reale, aiutando il padre, nel momento in cui questi è costretto a rinviare i propri impegni pubblici. Il principe Harry ha dichiarato al programma Good Morning America della Abc che ha intenzione di vedere la sua famiglia «il più possibile» dopo la diagnosi del re e di sperare che la malattia possa «riunire la famiglia, che ama», ma, ha aggiunto di avere «anche una propria famiglia» in California.

Harry "sconvolto" per la malattia di re Carlo. Il diktat di Meghan: "Contraria"

Parlando di Harry con Gb News, la commentatrice reale Katie Nicholl ha affermato che l’anno ha avuto un «inizio traballante» per la famiglia reale, ma che è «sempre stata intenzione di re Carlo» avere il principe Harry «al suo fianco» una volta diventato re. Ed «era anche intenzione di William avere il fratello come suo gregario», ha aggiunto la Nicholl, che poi ha concluso: «Se il duca di Sussex fosse qui per motivi di lavoro, penso che la famiglia reale sembrerebbe meno vulnerabile. Ma chiaramente dovrà passare molta acqua sotto i ponti perché ciò accada adesso». Un riavvicinamento sensibile dopo le tensioni del passato.