Emmanuel Macron non partecipa al G7, chi manda in videoconferenza

Il presidente francese, Emmanuel Macron, non parteciperà al summit G7, il primo sotto presidenza italiana, che la premier Giorgia Meloni presiederà in videoconferenza dalla cattedrale di Santa Sofia a Kiev. È quanto si apprende da fonti dell’Eliseo, secondo le quali al posto di Macron ci sarà il ministro degli Esteri, Stephane Sejourne.

Intanto, però, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden hanno avuto un colloquio telefonico, durante il quale, come comunicato dall’Eliseo, hanno anzitutto «concordato sulla necessità di continuare a rafforzare il sostegno all’Ucraina per aiutarla a respingere la guerra d’aggressione russa» nel secondo anniversario dell’inizio dell’invasione. Macron ha illustrato a Biden gli obiettivi della conferenza che ha organizzato per lunedì a Parigi, con alcuni capi di Stato e di governo e ministri. I due leader hanno parlato anche di Medio Oriente, con il presidente francese che «ha ricordato la sua opposizione al lancio di un’operazione israeliana a Rafah e la necessità di un cessate il fuoco». Biden e Macron «hanno convenuto sull’importanza di un accordo senza rinvii per la liberazione degli ostaggi, che dovrebbe permettere la fine dei combattimenti e una de-escalation regionale».