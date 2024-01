Francia, Gabriel Attal è il nuovo primo ministro. Macron: "Superare e osare"

09 gennaio 2024 a

Gabriel Attal è stato nominato primo ministro in Francia dal presidente Emmanuel Macron. Finora ministro dell'Istruzione, Attal ha 34 anni e diventa così il più giovane primo ministro della storia francese (il record finora era detenuto da Laurent Fabius, che nel 1984 fu nominato premier all'età di 37 anni). Succederà a Élisabeth Borne, a seguito delle sue dimissioni di ieri. Attal era stato nominato ministro dell'Istruzione solo 5 mesi fa. Posizionato a sinistra nella maggioranza presidenziale, è stato scelto da Macron per rilanciare il suo secondo mandato dopo l'approvazione della controversa legge sull'immigrazione lo scorso 20 dicembre con l'appoggio delle destre.

Il passaggio del testimone fra Borne e Attale a Matignon è atteso nelle prossime ore. "Caro Gabriel Attal so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per realizzare il progetto di riarmo e rigenerazione che ho annunciato. In linea con lo spirito del 2017: superare e osare. Al servizio della Nazione e del popolo francese". Lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron. Domenica, quando Borne è salita all’Eliseo per conferire col presidente, nessuno ha davvero creduto che l’oggetto dell’incontro fosse qualche dossier di governo, come invece è stato comunicato. Poi è arrivato l’annuncio: Borne ha messo le sue dimissioni nelle mani del presidente, il quale le ha accettate. Da quel momento, stando ai sondaggi, Attal era il favorito.