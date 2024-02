Spagna, inferno di fuoco. Un edificio in fiamme: "Persone intrappolate"

22 febbraio 2024 a

Un incendio di vaste proporzioni sta divorando un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar di Valencia. Secondo le prime informazioni riportate dai media spagnoli, l’incendio sta generando una grande colonna di fiamme e un fumo denso che sta interessando la maggior parte dei piani dell’edificio, situato tra le vie Maestro Rodrigo e Poeta Rafel Alberti. L’incendio è partito da uno dei piani terra ma si è rapidamente propagato lungo tutta la facciata. La polizia ha chiuso gli ingressi per evitare incidenti e facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso. Stando a quanto si apprende, alcune persone sarebbero rimaste intrappolate.

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si è detto «costernato» per il «terribile incendio» di un edificio a Valencia, annunciando di aver parlato con il presidente della regione, Carlos Mazon, e la sindaca della città, Maria Jose Catala, per avere una conoscenza diretta della situazione e per offrire tutto l’aiuto necessario. «Voglio esprimere la mia solidarietà a tutte le persone colpite e il mio apprezzamento a tutte le truppe di emergenza già dispiegate sul posto», ha affermato il premier in un messaggio su X. Dopo più di un’ora di lotta contro le fiamme, i vigili del fuoco spagnoli hanno tratto in salvo le due persone che si trovavano su un balcone al sesto piano di uno degli edifici.