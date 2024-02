Spagna, pilota disertore colpito a morte. C'è l'ombra dell'intelligence russa

20 febbraio 2024 a

Un pilota russo che ad agosto aveva disertato e si era arreso all’esercito ucraino, consegnandosi a bordo dell’elicottero che pilotava è stato trovato morto in Spagna. Lo ha reso noto il Kyiv Post. La morte del pilota è stata confermata da una fonte dell’intelligence militare ucraina (il Gur), Andri Yusov, che però non ha menzionato il luogo in cui Maxim Kuzminov è stato trovato morto. Una fonte del Gur ha raccontato a un’altra testata ucraina, Ukrainska Pravda, che il pilota è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Secondo la stessa fonte, vicino alla sua abitazione è stata trovata un’auto bruciata che potrebbe essere stata utilizzata dagli assassini.

Kuzminov aveva deciso di andare a vivere in Spagna invece di rimanere in Ucraina, secondo la fonte del Gur. La defezione del russo era diventata di dominio pubblico nel settembre dello scorso anno quando il Gur ucraino aveva pubblicato le immagini in cui il pilota - che all’epoca aveva 28 anni - spiegava di essere stato contattato dall’intelligence militare nemica, che gli aveva offerto di passare dalla parte ucraina in cambio di denaro e protezione. Nel video, si vedeva Kuzminov atterrare con il suo elicottero, un jet da combattimento Mi-8, in una base militare nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina orientale e al confine con la Russia. Secondo il capo del Gur ucraino, Kirilo Budanov, Kuzminov aveva attraversato il confine volando sotto l’area di rilevamento radar insieme ad altri membri dell’equipaggio che però non erano a conoscenza dei suoi piani ed erano morti quando, dopo l’atterraggio, avevano cercato di fuggire.

Budanov aveva anche spiegato all’epoca che l’intelligence militare ucraina era riuscita a far uscire dalla Russia la famiglia del pilota disertore. Nell’ottobre 2023, il principale canale tv russo, Rossiya 1, aveva mandato in onda un servizio in cui uomini dell’intelligence militare russa sostenevano che avrebbero scovato Kuzminov, lo avrebbero punito «nella misura massima consentita dalla legge» e che non sarebbe vissuto «abbastanza per vedere il processo».