Guerra Ue alla Russia, l'Ungheria cambia strategia: "Via libera alle sanzioni"

19 febbraio 2024 a

a

a

Sanzioni dell'Europa contro la Russia di Putin, l'Ungheria di Orban dà il via libera. La strategia di Budapest cambia radicalmente e il ministro degli Esteri spiega nei dettagli il perché. «Budapest non bloccherà il 13esmimo pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia, poiché nella fase di preparazione è stato possibile eliminare tutti i punti contrari agli interessi dell’Ungheria». L'ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjàrtò, parlando con i giornalisti a margine del Consiglio Esteri.

"Garantire trattamento dignitoso". Caso Salis, Meloni avverte Orban

«L’ Ungheria ha fatto rimuovere dal 13° pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia tutti gli elementi che danneggiavano l’interesse nazionale dell’Ungheria. Sono in corso le discussioni sul 14° pacchetto ma l’Ungheria insiste per escludere misure dannose. Viene criticata la strategia dell’Ue che riduce la sua competitività avvantaggiando gli altri. Il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, critica l’incapacità dell’Ue di modificare il suo approccio infruttuoso, sottolineando la crescente leva giovanile in Ucraina e chiedendosi chi ricostruirà il Paese nel dopoguerra». Lo riporta su X il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs.