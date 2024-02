Navalny, messaggio social a sorpresa della moglie. Sotto alla foto di coppia...

18 febbraio 2024 a

Due parole cariche di dolore: "Ti amo". Ha scritto così su Instagram Yulia Navalnaya, moglie di Alexei Navalny. A due giorni dalla notizia della morte dell’oppositore russo, in carcere all’età di 47 anni, Yulia Navalnaya ha pubblicato una foto che la ritrae di spalle con Alexei e ha aggiunto questa diretta dichiarazione d'amore. Il messaggio è stato presto rilanciato su X dalla portavoce di Navalny, Kira Yarmysh. "Lunedì darò il benvenuto a Yulia Navalnaya al Consiglio Affari Esteri dell’Ue. I ministri dell’Ue invieranno un forte messaggio di sostegno ai combattenti per la libertà in Russia e onoreranno la memoria di Alexei Navalny", ha intanto annunciato, in un post su ’X’, l’alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue, Josep Borrell.

Continua però il giallo sul corpo del dissidente, che secondo le ultime notizie si troverebbe nella morgue dell’ospedale distrettuale siberiano di Salekhard e l’autopsia non sarebbe stata ancora eseguita. Lo riferisce Novaya Gazeta Europe citando un paramedico che presta servizio nelle ambulanze di Salekhard. "Hanno portato il corpo alla morgue e poi hanno messo due poliziotti a piantonare l’ingresso", ha detto, per poi aggiungere: "Generalmente i corpi delle persone che muoiono in prigione sono portati direttamente all’ufficio di medicina legale". L’inusuale traslazione della salma di Navalny potrebbe dipendere dal fatto che "fosse arrivato un ordine da Mosca di aspettare l’arrivo di specialisti dalla capitale, mentre altri hanno ipotizzato che i medici stessi dell’ospedale abbiano rifiutato di eseguire l’autopsia. Il caso è politico e non è chiaro come evolverà".