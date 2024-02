Usa, sondaggio choc per Joe Biden: "Troppo vecchio per la Casa Bianca"

11 febbraio 2024 a

a

a

Sondaggio choc per Joe Biden. Secondo una rilevazione condotta da Abc News/Ipsos, l’86% degli interpellati ritiene che il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, sia troppo vecchio per un secondo mandato. Questa cifra comprende anche il 59% di interpellati che pensano che anche Donald Trump sia troppo vecchio con i suoi 77 anni per tornare alla Casa Bianca. Il sondaggio è stato condotto il 9 e 10 febbraio, dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur sui documenti classificati trovati incustoditi nelle residenze di Biden, nel quale parla di una «memoria significativamente deteriorata» per il presidente.

"Incoraggiare la Russia": Trump spara a zero sulla Nato, la condanna di Stoltenberg

La maggioranza dei cittadini americani, il 59%, ritiene che sia Joe Biden che Donald Trump siano troppo vecchi per un altro mandato presidenziale. Lo rivela un sondaggio ABC News/Ipsos. Il sondaggio suggerisce che l’età continuerà a essere un fattore chiave nelle elezioni del 2024. Un quarto degli americani (27%) afferma che solo Biden è troppo vecchio per ricoprire un altro mandato (ma non Trump), mentre solo un americano su dieci (11%) afferma che nessuno dei due è troppo vecchio per ricoprire di nuovo la carica di presidente. La maggioranza dei repubblicani (62%) sostiene che solo Biden è troppo anziano per un nuovo mandato, mentre la maggioranza sia dei democratici (69%) che degli indipendenti (70%) ritiene che entrambi siano troppo vecchi.