Gerusalemme, insulti e sputi ad un prete cattolico. Arrestati due ebrei

A Gerusalemme, nella Città Vecchia, due ebrei israeliani sono stati arrestati con l’accusa di aver sputato e insultato un prete cattolico, Nikodemus Schnabel, e una donna, anch’essa una cristiana tedesca come il frate. La polizia ha fatto sapere che l’incidente è avvenuto ieri e gli agenti hanno subito rintracciato i due sospetti, uno dei quali ha 17 anni, che sono stati messi agli arresti domiciliari. Secondo Yedioth Ahronoth, il ministro dell’Interno Moshe Arbel (Shas) ha successivamente telefonato al patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, per parlare dell’episodio e ha espresso il suo disappunto per la condotta dei due ebrei israeliani (ripresi da video girati dalle vittime e poi circolati sui social). Arbel ha detto di aver chiarito nella conversazione che «questa non è la via dell’ebraismo, e tutti noi abbiamo il dovere di rispettarci l’un l’altro». Non è la prima volta che i cristiani vengono aggrediti da cittadini di Israele con sputi, ma ora il fenomeno è aumentato e va registrato che anche ad ottobre c’era stato un altro arresto per un episodio del genere.

Jewish settlers continue to incite and attack Christian clergy ( in this case on Abbott Nicodemus in the old city of Jerusalem. Hate-speech has become the norm for these colonisers that enjoy impunity by the Israeli right-wing government. pic.twitter.com/PhX06QKdfV