Cina e Russia rafforzano la partnership strategica: "Livello superiore"

Il ministro della Difesa cinese Dong Jun ha tenuto oggi una videoconferenza con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Durante l'incontro, si legge in una nota di Pechino riportata dal Global Times, le due parti hanno concordato di "espandere la cooperazione pratica e di promuovere i legami militari a un livello superiore". In occasione del 75esimo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Russia e Cina, che cade quest'anno, Dong ha invitato i vertici militari di Mosca a rafforzare la fiducia. Shoigu, intanto, si è detto "convinto che i colloqui odierni contribuiranno a rafforzare ulteriormente la partnership strategica nel settore della Difesa". Dal 2022 Vladimir Putin e Xi Jinping hanno scelto di supportarsi e l'ultimo nodo è stato stretto poco fa.

"Le relazioni tra Russia e Cina in campo militare si stanno sviluppando costantemente in tutti i settori", ha assicurato Shoigu durante i colloqui. Questo è quanto riporta l'agenzia russa Tass. Sono, stando alle parole del ministro, rapporti che "non sono diretti contro Paesi terzi". "Noi, a differenza di alcuni Paesi occidentali, non creiamo blocchi militari", ha affermato. Dong, così ha riportato l'agenzia cinese Xinhua, ha chiesto che gli eserciti dei due Paesi "attuino il consenso importante raggiunto dai capi di Stato, rispondendo con fermezza alle sfide globali e lavorando per rafforzare la fiducia strategica reciproca".