Aereo russo, "frammenti di un missile". Accuse incrociate sullo schianto

Frammenti di quello che sembra essere un missile sono stati trovati nel luogo dello schianto dell’aereo militare russo Il-76, nel distretto di Korochansky della regione di Belgorod al confine con l’Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass citando fonti dei servizi di emergenza. Il ministro russo della Difesa ha accusato le forze armate ucraine di aver lanciato missili contro l’aereo dalla regione di Kharkov. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha chiesto l’apertura di una inchiesta internazionale.

L’Sbu, l’agenzia dei servizi segreti ucraini, ha aperto un’inchiesta per accertare la causa dello schianto dell’aereo militare, ha riferito il sito dell’Ukrainska Pravda ricordando che, secondo fonti dello Stato Maggiore ucraino, l’aereo trasportava missili per il sistema di difesa S-300. Per il presidente della commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, a bordo c’erano invece 65 prigionieri di guerra ucraini che venivano trasportati per uno scambio.

Ancora accuse incrociate tra Mosca e Kiev che si rimpallano la responsabilità del disastro come molte volte è accaduto in questa guerra. Un’analisi dell’Institute for Study of War (Isw) sottolinea che i politici russi stanno approfittando della vicenda per tentare di fiaccare il sostegno militare occidentale all’Ucraina e seminare malcontento al suo interno. Il think tank Usa mette in risalto che il presidente della commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, ha chiesto che gli scambi di prigionieri di guerra - una questione delicata in Ucraina - vengano sospesi a tempo indeterminato, mentre il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, Dmitry Medvedev ha attribuito lo schianto dell’aereo a "lotte politiche interne" a Kiev. Inoltre il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha accusato l’Ucraina di terrorismo. "Tali accuse russe hanno lo scopo in parte di seminare malcontento in Ucraina e aumentare la sfiducia nei confronti del governo ucraino, il che è coerente con molti altri sforzi della propaganda russa volti a indebolire l’Ucraina a livello nazionale", ha dichiarato l’Isw, secondo cui le affermazioni sui sistemi missilistici tedeschi e statunitensi sono "probabilmente un tentativo di scoraggiare i partner occidentali a fornire all’Ucraina i sistemi di difesa aerea necessari".