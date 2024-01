23 gennaio 2024 a

La Russia aumenta ancora il suo potenziale bellico. Nella nazione guidata da Vladimir Putin si stanno completando i test dei missili anti-drone. «Si prevede che nel prossimo futuro entreranno in servizio con i sistemi missilistici antiaerei in servizio di combattimento nella zona del distretto militare settentrionale. I missili sono progettati, prima di tutto, per distruggere piccoli Uav, quadricotteri e droni Fpv, che vengono utilizzati attivamente sulla linea di contatto di combattimento per ricognizioni e attacchi», le parole di una fonte russa, che ha chiarito che i minimissili saranno utilizzati come parte dei sistemi missilistici antiaerei modernizzati Pantsir-Sm, che sono iniziati ad arrivare nella zona del distretto militare settentrionale l’anno scorso.

«I nuovi missili - ha osservato la fonte - hanno un layout standard per il complesso Pantsir, uno stadio superiore più uno stadio di sostegno, ma con dimensioni significativamente ridotte sia nel diametro del prodotto che nella sua lunghezza». Di conseguenza, un veicolo da combattimento Pantsir-Sm può essere equipaggiato con 48 missili anti-drone invece di 12 missili standard. «I nuovi missili sono molto più economici di quelli standard, il che aumenterà l’efficienza economica di Pantsir-Sm, poiché non si dovranno colpire i droni con munizioni che costano almeno decine di volte di più dell’obiettivo stesso», ha spiegato la gola profonda. Lo scorso agosto, la holding High-Precision Complexes, le cui imprese producono mini-missili, ha dichiarato a Ria Novosti che dopo il completamento dei test, i tempi e i volumi delle consegne di missili alle truppe sarebbero stati determinati dal dipartimento militare.

I nuovi missili sviluppati dalla società statale per Pantsirs, oltre ai droni, saranno in grado di colpire anche proiettili Mlrs, missili anti-radar missili, missili Atgm e varie armi da attacco aereo. Il sistema missilistico e d’arma antiaereo Pantsir (Zrpk) è progettato per la difesa aerea di strutture e aree militari e amministrativo-industriali, nonché per sistemi di difesa aerea a lungo raggio contro aerei, elicotteri, missili da crociera, armi di precisione, droni e Conchiglie Mlrs. Il complesso è dotato di due cannoni a doppia canna da 30 millimetri e 12 guide per il lancio di missili. Zrpk ‘Pantsir-S’ e ‘Pantsir-Sm’ sono utilizzati attivamente nella zona del distretto militare settentrionale.