World Economic Forum, l'allarme di Davos: "Milioni di morti entro 2050"

16 gennaio 2024 a

a

a

Un nuovo rapporto del World Economic Forum avverte che entro il 2050 il cambiamento climatico potrebbe causare ulteriori 14,5 milioni di morti e 12,5 trilioni di dollari di perdite economiche in tutto il mondo. Nonostante i risultati evidenti, sottolinea il documento, «c’è ancora tempo perché le parti interessate a livello globale intraprendano azioni strategiche e decisive per contrastare queste previsioni e mitigare gli impatti sulla salute dei cambiamenti climatici a livello globale».

"Ucraina membro della Nato". La profezia di Stoltenberg

Il rapporto, intitolato "Quantifying the Impact of Climate Change on Human Health", sviluppato in collaborazione con Oliver Wyman, analizza la crisi climatica attraverso una nuova lente fornendo un quadro dettagliato dell’impatto indiretto che i cambiamenti climatici avranno sulla salute umana, sull’economia globale e sull’assistenza sanitaria. "Sebbene si sia discusso molto dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla natura e sull’economia globale, alcune delle conseguenze più urgenti dell’aumento delle temperature della Terra riguarderanno la salute umana e il sistema sanitario globale", ha affermato Shyam Bishen, responsabile del Centro per la salute e l’assistenza sanitaria e membro del comitato esecutivo del World Economic Forum. "I recenti progressi - ha sottolineato - andranno perduti a meno che non vengano migliorate le misure critiche di riduzione e mitigazione delle emissioni e non venga intrapresa un’azione globale decisiva per costruire sistemi sanitari resilienti ai cambiamenti climatici e adattabili«.