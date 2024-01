15 gennaio 2024 a

Uno scenario terrificante. La Germania si sta preparando per una guerra tra Nato e Russia, che, secondo le analisi del Ministero della Difesa tedesco, potrebbe iniziare nell’estate del 2025. L’articolo bomba è del tabloid Bild, che fa riferimento a un presunto documento segreto della Bundeswehr, le forze armate tedesco. “Il giorno X”, secondo un documento segreto della Bundeswehr, “il comandante in capo della Nato darà l’ordine di trasferire 300mila soldati sul fianco orientale, compresi 30mila soldati della Bundeswehr”, si legge nella pubblicazione. L’escalation potrebbe iniziare già nel febbraio 2024 con l’inizio dell’offensiva attiva della Russia contro le posizioni delle forze armate ucraine, che entro giugno dello stesso anno, secondo l’articolo, si concluderà con la ritirata delle forze armate ucraine.

“Le azioni della Russia e dell’Occidente, culminate nell’invio di centinaia di migliaia di soldati della Nato e nell’inevitabile scoppio della guerra nell’estate del 2025, sono descritte con precisione nel luogo e nel mese esatto”, dice l’articolo. Secondo quanto riferito, il luogo più probabile per una collisione sarà il corridoio Suwalki tra la Bielorussia e la regione di Kaliningrad. Gli autori dell’articolo lasciano però aperta la questione di come andrà a finire questa ipotetica escalation. La Russia - replica Ria Novosti alla Bild - ha ripetutamente sottolineato che non rappresenta una minaccia per nessuno dei paesi della Nato, ma non ignorerà azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi. Allo stesso tempo, resta aperto al dialogo, ma su base paritaria, e l’Occidente deve abbandonare la strada della militarizzazione del continente.