Guerra in Ucraina, la Russia pronta all'all-in con una nuova offensiva: quando partirà

15 gennaio 2024 a

a

a

La Russia sta pianificando una nuova offensiva in Ucraina. A sostenerlo è l’Isw, l’Institute for the study of war, che specifica che «la Russia di Vladimir Putin si sta preparando a lanciare una nuova offensiva nelle prossime settimane una volta che il terreno nell’Ucraina meridionale e orientale congelerà». In particolare, secondo il nuovo rapporto dell’Isw, la Russia starebbe preparando unità d’assalto aviotrasportate per lo sbarco nelle retrovie ucraine.

Video su questo argomento Islanda, l'eruzione del vulcano è spaventosa: fiumi di lava, villaggi evacuati

Alcune fonti russe stimano che l’offensiva potrebbe iniziare entro il 2 febbraio, dopo che il terreno si sarà appunto ghiacciato e l’Ucraina sarà «stanca» di difendere la propria posizione. Le condizioni climatiche rigide sembrano influenzare le attività di terra su entrambi i fronti. Le forze ucraine nelle parti meridionali del paese hanno anche riferito che l’aviazione russa non è in grado di operare nella regione a causa del clima gelido. Ma ora, a quasi due anni esatti dall’inizio dell’invasione delle forze di Mosca, sembra arrivato un altro momento di svolta decisivo.