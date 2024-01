Mar Rosso, notte di missili e droni contro le navi: gli Usa neutralizzano gli attacchi Houthi

10 gennaio 2024 a

I ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato nella notte una raffica di droni e missili contro le navi nel Mar Rosso. Al momento sembra che nessuna nave in transito sia stata danneggiata. Secondo la società di intelligence privata Ambrey, l’assalto è avvenuto al largo delle città portuali yemenite di Hodeida e Mokha. Nell’incidente di Hodeida, Ambrey ha detto che le navi hanno riferito di aver avvistato via radio missili e droni. Le navi da guerra alleate degli Stati Uniti nell’area che esortavano «le navi a procedere alla massima velocità». Al largo di Mokha, le navi hanno visto missili, un drone in aria e piccole imbarcazioni al seguito. L’esercito britannico dello United Kingdom Marine Trade Operations, che monitora gli attacchi marittimi nella regione, ha affermato di essere a conoscenza dell’attacco di Hodeida. «Le forze della coalizione stanno rispondendo, non sono stati segnalati feriti o danni», hanno detto i militari. «Si consiglia alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta».

In totale sono 24 i missili e i droni lanciati nella notte dai ribelli Houthi contro le navi che transitano nel Mar Rosso, intercettati dalla marina militare degli Stati Uniti. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato che ieri gli Houthi hanno lanciato un attacco con missili da crociera antinave, missili balistici antinave e droni nel Mar Rosso meridionale. Il comando ha spiegato che le forze americane e britanniche hanno abbattuto 18 droni, due missili cruise e un missile balistico e ha confermato che non sono state registrate perdite materiali o umane a causa dell’attacco Houthi.

Gli Houthi, un gruppo sciita che controlla la capitale dello Yemen dal 2014, non ha rilasciato alcuna dichiarazione formale in merito. Tuttavia, la rete di notizie satellitare panaraba «Al Jazeera» ha citato un anonimo funzionario militare Houthi che ha affermato che le loro forze «hanno preso di mira una nave collegata a Israele nel Mar Rosso», senza fornire ulteriori dettagli. Gli Houthi affermano che i loro attacchi mirano a porre fine alla martellante offensiva aerea e terrestre israeliana contro la Striscia di Gaza nel mezzo della guerra di quel paese contro Hamas. Tuttavia, man mano che gli attacchi continuano, i collegamenti con le navi prese di mira dagli attacchi ribelli sono diventati sempre più tenui.