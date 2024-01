Israele, raffica di razzi dal Libano. Hezbollah rivendica: "Risposta iniziale"

06 gennaio 2024 a

Almeno 30 razzi sono stati lanciati verso Israele nelle prime ore del mattino oggi, scrive Ynet, precisando che gli obiettivi della raffica sono stati in particolare Galilea e alture del Golan. Secondo altre indicazioni, alcuni missili hanno colpito il Monte Meron mentre altri sono stati intercettati. Nel nord del Paese sono riecheggiate le sirene d'allarme. Presto Hezbollah ha rivendicato l'azione. In una dichiarazione, il gruppo terroristico ha affermato di aver preso di mira un'installazione militare israeliana nell'area. L'attacco, afferma l'organizzazione, è "una risposta iniziale" al presunto assassinio israeliano del funzionario di Hamas Saleh al-Arouri in Libano la scorsa settimana.

La risposta all'attacco di Beirut sarà "ineluttabile": Hezbollah alza il tiro

Intanto il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, è oggi in Turchia, prima tappa di un tour che lo porterà in Israele, nella Cisgiordania occupata e nel Qatar, per invocare maggiori aiuti a Gaza e parlare di come evitare una conflagrazione regionale, tre mesi dopo l'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Si tratta della quarta missione da ottobre del segretario di Stato Usa che, dopo i contrasti tra Usa e Israele sui continui attacchi di Tel Aviv a Gaza, si preannuncia molto difficile. Durante un incontro a novembre, Blinken aveva detto a Netanyahu che gli israeliani avrebbero dovuto accettare una serie di pause nei combattimenti a Gaza per far arrivare più aiuti nella zona di guerra. Ma Erdogan resta uno dei critici più accesi di Israele, per l'uomo forte di Ankara, che non è riuscito a svolgere un ruolo di mediazione tra gli israeliani e Hamas, Israele è uno "Stato terrorista" e il gruppo islamista un "gruppo di liberatori".