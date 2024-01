Inghilterra, casi di scabbia in aumento. Dermatologi: "Situazione da incubo"

03 gennaio 2024 a

a

a

Nel Regno Unito è tornata la scabbia, con un aumento dei casi in tutto il Paese segnalato dai medici, preoccupati per la grave carenza di trattamenti. Questa situazione «da incubo» rappresenta «una grave minaccia per la salute pubblica», è l’allarme lanciato dall’Associazione britannica dei dermatologi sul ’Guardian’. In particolare, il nord dell’Inghilterra che ha registrato il doppio del normale numero di casi a novembre. La scabbia è una condizione altamente contagiosa causata dagli acari, che provoca un’eruzione cutanea pruriginosa. Si diffonde attraverso il contatto ravvicinato con la pelle, chiunque può contrarre la malattia e deve essere trattato rapidamente per impedirne la diffusione. Ma trovare i trattamenti nel Regno Unito è diventato difficile.

È caos treni in Francia e in Inghilterra: soppresse le corse

Problemi nella catena di approvvigionamento, la guerra in Ucraina e un aumento del costo delle materie prime hanno portato alla carenza sia della permetrina sia del malathion per mesi. L’incapacità di curare rapidamente le persone colpite - segnalano i medici - sta alimentando la diffusione della scabbia. Per i dermatologi che hanno parlato con il Guardian, la situazione è diventata un «assoluto incubo», con focolai nelle case di cura e negli alloggi universitari. Disperati, molti pazienti hanno cercato di acquistare trattamenti alternativi, estremamente costosi, su siti Internet al di fuori del Regno Unito. Un sondaggio dell’Associazione britannica dei dermatologi commissionato dal ’Guardian’ ha rilevato che otto dei nove rappresentanti regionali hanno segnalato un aumento dei casi di scabbia nella loro zona quest’anno. Sette su nove hanno segnalato carenze di permetrina e malathion.