Francia-Inghilterra: è caos treni. Soppresse le corse

30 dicembre 2023 a

a

a

Sono state annullate temporaneamente le corse dei treni Eurostar che attraversano la Manica collegando la Francia con il Regno Unito. Eurostar ha annunciato oggi la cancellazione di almeno una parte dei treni in partenza per Londra o in arrivo a causa dell’allagamento di una galleria nel sud dell’Inghilterra. Secondo quanto riferiscono i media francesi, poco dopo l’annuncio della compagnia, anche la stazione Gare du Nord di Parigi ha reso noto che tutte le corse Eurostar erano state cancellate fino alle 17 di oggi. Fino a ora sono state soppresse le corse di 29 treni. «A causa di un problema infrastrutturale sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, sabato 30 dicembre saremo costretti a cancellare alcuni treni da o per Londra», ha precisato la compagnia ferroviaria sul proprio sito Internet. Un portavoce di Eurostar, citato da The Independent, ha dichiarato: «Le inondazioni nei tunnel tra St Pancras International ed Ebbsfleet non sono migliorate e i servizi ferroviari non sono in grado di funzionare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la decisione di cancellare tutti i servizi per il resto della giornata. Comprendiamo che questo è un momento fondamentale per tornare a casa alla fine delle festività natalizie e prima del nuovo anno e stiamo supportando i clienti nelle stazioni».