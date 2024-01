Giappone, aereo prende fuoco a Tokyo: evacuati i passeggeri

02 gennaio 2024 a

Non bastava il terrore del terremoto. Un aereo ha preso fuoco sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo, in Giappone. Il video di una tv locale ha mostrato una fiammata sprigionarsi dalla fiancata di un aereo di Japan Airlines mentre si muoveva sulla pista. La parte intorno all'ala del velivolo ha poi preso fuoco. Immagini successive mostrano i vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio. La televisione Nhk riferisce che si tratta del volo 516 di Japan Airlines (Jal) che era partito dall'aeroporto giapponese di Shin Chitose e diretto a Tokyo-Haneda. Haneda è uno degli aeroporti più trafficati del Giappone e molte persone viaggiano durante le vacanze di Capodanno.

Secondo una prima ricostruzione, pare che il velivolo abbia avuto una collisione con un aereo della Guardia costiera giapponese dopo l'atterraggio. Lo riporta l'emittente Nhk, riferendo di informazioni citate da Japan Airlines, la compagnia a cui appartiene l'aereo in fiamme. Anche l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, citando il dipartimento dei vigili del fuoco di Tokyo, riferisce che le fiamme potrebbero essere state causate da una collisione fra l'aereo e un velivolo della Guardia costiera. Sono state evacuate tutte le circa 400 persone a bordo dell'aereo. Lo riferisce l'agenzia di stampa giapponese Kyodo News, che parla di 400 persone fra passeggeri e membri dell'equipaggio.