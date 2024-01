Mar Rosso, l'Iran schiera la supernave da guerra Alborz

01 gennaio 2024 a

La Marina iraniana ha inviato un cacciatorpediniere nel Mar Rosso. Alborz, che opera come nave militare della 94esima flottiglia della Marina iraniana, ha attraversato lo stretto di Bab-el-Mandeb ed è entrato nel Mar Rosso oggi. Lo riferisce l’agenzia di stampa Tasnmi associata al Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane. La Marina iraniana ha istituito tre comandi che supervisionano le missioni navali nell’Oceano Indiano, nell’Oceano Pacifico e nell’Oceano Atlantico. In un incontro con una serie di comandanti e funzionari della Marina iraniana nel novembre 2022, il leader della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, ricorda Tasnmi, aveva sottolineato la necessità che la Marina rafforzi e mantenga la sua presenza in acque internazionali. Il leader ha anche sottolineato la necessità per la Marina di aumentare le sue capacità di combattimento e le attrezzature di difesa e di continuare la navigazione in acque remote e internazionali.

Il consiglio di sicurezza dell’Iran ha incontrato il portavoce dei ribelli Houti dello Yemen, responsabili di attacchi contro navi in transito nel mar Rosso in concomitanza con la guerra fra Israele e Hamas. Lo riferisce su Telegram l’agenzia stampa iraniana Irna. L’incontro, avvenuto ieri, ha riunito il presidente del Consiglio di sicurezza iraniano, Contrammiraglio Ali Akbar Ahmadian, e il portavoce degli Houti, Mohammed Abdel Salam, i quali hanno discusso "interessi comuni e questioni di sicurezza regionale". Secondo il sito Iran Nuances, l’incontro è avvenuto a Teheran. Come segretario generale del Consiglio di Sicurezza, Ahmadian rappresenta gli interessi del leader supremo iraniano, ayatollah Ali Khamenei, il quale ha l’ultima parola su tutte le questioni strategiche. Il Consiglio può adottare decisioni anche senza l’approvazione del Parlamento, ma ha bisogno di quella di Khamenei.