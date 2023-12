Francia, scatta lo sciopero: Tour Eiffel chiusa "in un giorno importante"

27 dicembre 2023 a

Il simbolo per eccellenza della città di Parigi, capitale della Francia, e uno dei monumenti più visitati al mondo, la Tour Eiffel nella giornata di oggi resterà chiusa al pubblico a causa di uno sciopero dei suoi dipendenti. Ad annunciare l'inattesa decisioni è stata Sete, la società che gestisce il sito. I dipendenti hanno scelto di protestare non in un giorno qualsiasi, ma in occasione del 100esimo anniversario della morte dell'ingegnere Gustave Eiffel "per denunciare l'attuale gestione, che sta portando Sete dritta su un muro", ha dichiarato il sindacato Cgt in un comunicato stampa.

Uno sciopero che, come spiegato, è stato fissato proprio nel giorno in cui ricorre la morte dell'ingegnere Eiffel - avvenuta il 27 dicembre 1923 all'età di 91 anni. Ancora oggi Eiffel viene ricordato, non solo in Francia ma in tutto il mondo, come il geniale ideatore di un vasto patrimonio architettonico, costituito da centinaia di opere su tutti i continenti, oltre a invenzioni nei settori della meteorologia e dell'aerodinamica. Proprio per tutti questi motivi, i discendenti hanno presentato formale richiesta per il trasferimento delle sue spoglie al Pantheon.