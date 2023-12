Francia, tragedia vicino Parigi: padre massacra moglie e quattro figli

26 dicembre 2023 a

Cinque cadaveri sono stati trovati in un appartamento nella città di Meaux, a est di Parigi. A renderlo noto è stato il procuratore locale, che ha spiegato che è stata aperta immediatamente un’inchiesta per omicidio premeditato dopo che i cinque corpi senza vita sono stati scoperti nella serata di lunedì 25 dicembre in una abitazione di Meaux (Seine-et-Marne). Secondo il sito web Actu17, che per primo ha riportato la notizia, le vittime erano una donna e i suoi quattro figli piccoli: i bambini avevano rispettivamente 9 mesi e 4, 7 e 10 anni. Sempre secondo la stessa testata la polizia sta cercando il padre 33enne che è «in fuga». Il procuratore locale, Jean-Baptiste Bladier, ha confermato all’Afp il ritrovamento di cinque corpi: il servizio di polizia giudiziaria di Versailles sta indagando sull’accaduto.

Di recente ci sono stati due tripli infanticidi perpetrati da padri nella regione parigina. Alla fine di novembre, un uomo di 41 anni si è recato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville (Val-de-Marne). Ha menzionato in particolare un contesto di conflitto con la sua ex moglie riguardo alla custodia dei figli. Un mese prima, ad ottobre, un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vémars, nella Val-d'Oise. I fatti si sono verificati anche "in un contesto familiare complicato" secondo la procura di Pontoise. E ora la tragedia di Natale.