Israele, "addestramenti intensivi" sul confine Nord: si rischia un nuovo fronte

Le Forze di difesa israeliane hanno riferito di aver colpito diversi siti di Hezbollah nel sud del Libano, compresi complessi militari e un lanciarazzi. Gli attacchi, stando a quanto riporta Times of Israel, arrivano dopo che nelle ultime ore diversi razzi e missili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele. In precedenza, Hezbollah aveva effettuato un attacco esplosivo con droni. L'Idf ha affermato che sta rispondendo con bombardamenti di artiglieria sui siti da dove sono avvenuti i lanci. Inoltre, le forze israeliane hanno affermato che le truppe hanno colpito due sospetti identificati in una nota posizione di lancio di razzi di Hezbollah nel sud del Libano.

Israele non perde terreno sul confine Nord, dove le milizie Hezbollah libanesi, agenti dell'Iran, hanno sparato razzi su una caserma a Shomera. Le forze militari di Tel Aviv hanno risposto con un elicottero Apache e un drone, distruggendo un lanciarazzi e uccidendo tre miliziani fra Moshav Zar'it e Kibbutz Yir'on. L'Idf ha anche avviato "addestramenti intensivi sul confine Nord, per preparare i soldati a ulteriori scenari in Libano". Altri alleati di Teheran, gli yemeniti Huthi, hanno rivendicato attacchi con missili su due navi cargo della italo -svizzera Mediterranean Shipping Company, Alanya e Palatium, dirette in Israele. Non si tratta solo di una mossa volta a spalleggiare Hamas. Per il ministro degli Esteri dello Yemen, Ahmed Bin Mubarak, “gli Huthi sfruttano la crisi di Gaza per guadagnar popolarità nel Paese”, diviso da anni di guerra civile.