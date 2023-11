Israele e Hamas, c'è l'accordo per estendere la tregua: quali sono le condizioni

30 novembre 2023 a

a

a

Israele e Hamas hanno concordato di estendere una tregua temporanea di un altro giorno pochi minuti prima della sua scadenza, ha dichiarato il Qatar, che ha svolto un ruolo di mediazione tra le due parti. La tregua sarebbe dovuta scadere giovedì mattina. I negoziati per estenderla sono stati al limite, con disaccordi dell'ultimo minuto sugli ostaggi che Hamas avrebbe dovuto liberare in cambio di un altro giorno di cessazione dei combattimenti. Il Ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che la tregua è stata prorogata alle stesse condizioni del passato, in base alle quali Hamas ha rilasciato 10 ostaggi israeliani al giorno in cambio di 30 prigionieri palestinesi.

Attentato a Gerusalemme: terroristi aprono il fuoco, 2 vittime | VIDEO

Anche Hamas ha confermato il prolungamento della tregua in corso nella sua guerra con Israele. Lo riportano i media internazionali. I negoziati per arrivare a una nuova proroga per il cessate il fuoco sono andati avanti per tutta la notte e, nonostante la scadenza dell'ultimo rinnovo, i combattimenti non sono ripresi. La fumata bianca è stata annunciata questa mattina dal ministero degli Esteri del Qatar, secondo cui la tregua prosegue alle stesse condizioni concordate. Hamas avrebbe consegnato anche a Israele la lista degli ostaggi che verranno liberati oggi nel quadro dell'accordo per una ulteriore estensione della tregua. Lo riporta la tv israeliana Kan. Nell'elenco sono compresi sei bambini e due donne, per un totale di 8. Hamas considera, infatti, le due donne russo-israeliane liberate ieri come "omaggio" a Vladimir Putin, un anticipo dei rilasci odierni.