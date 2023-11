Russia-Cina, il piano segreto per il tunnel sottomarino verso la Crimea

24 novembre 2023 a

Nel mese di ottobre, uomini d’affari russi e cinesi con legami con il governo hanno discusso segretamente i piani per costruire un tunnel sottomarino che collegherebbe la Russia con la Crimea e hanno creato un «consorzio» per questo scopo. «I colloqui, che includevano incontri a fine ottobre, sono stati stimolati dalle crescenti preoccupazioni russe circa la sicurezza del ponte di 11 miglia sullo stretto di Kerch», la rivelazione del Washington Post. Le e-mail circolate tra i funzionari del consorzio nelle ultime settimane menzionano incontri con delegati cinesi in Crimea. In uno di essi, datato 4 ottobre, la Chinese Railway Construction Corporation (CRCC) viene descritta come «pronta a garantire la costruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali di qualsiasi complessità nella regione della Crimea». Il capo del consorzio russo-cinese, con sede a Sebastopoli, ha rifiutato di rispondere alle domande sul progetto del tunnel. Volodymyr Kalyuzhny, un uomo d’affari russo indicato come amministratore delegato del consorzio, ha respinto le domande, poi ha detto che non avrebbe fornito alcuna informazione ai «media ostili» e ha interrotto bruscamente la conversazione.

In un messaggio inviato il mese scorso a un funzionario russo, uno dei principali rappresentanti della Crimea a Mosca, Kalyuzhny ha affermato di aver ricevuto «una lettera dai nostri partner cinesi sulla disponibilità di una delle più grandi aziende cinesi, la CRCC, a partecipare come appaltatore generale nella costruzione di un tunnel sotto lo stretto di Kerch». L’e-mail era indirizzata a Georgy Muradov, indicato come rappresentante permanente della Repubblica di Crimea presso il presidente russo Vladimir Putin. Muradov non ha risposto a una richiesta di commento.

Sei dei nove amministratori fondatori del consorzio non figurano nei fascicoli di registrazione. Le e-mail mostrano anche gli sforzi della Cina per mantenere la segretezza. Una delle lettere sottolineava che la CRCC sarebbe stata coinvolta solo a condizione di «rigorosa osservanza della completa riservatezza» e che il nome della società sarebbe stato sostituito da «un’altra entità non correlata» in qualsiasi contratto. Un’altra email menziona una banca cinese disposta a «convertire i suoi fondi in dollari in rubli per trasferirli in Crimea per finanziare i progetti consortili». Le e-mail citano anche discussioni del consorzio con un dirigente della CRCC, identificato come Xu Huaxiang, un nome che corrisponde a quello di un cittadino cinese elencato come vicepresidente e vicedirettore generale della divisione internazionale della società. I tentativi di contattare Huaxiang non hanno avuto successo. «Dati i rischi di sanzioni e sabotaggio, funzionari ed esperti statunitensi hanno espresso sorpresa per il fatto che la CRCC abbia rischiato di essere coinvolta in questo caso», scrive il giornale.

Gli esperti dei grandi progetti di trasporto internazionale affermano che la costruzione di un tunnel sotto lo stretto di Kerch è tecnicamente possibile e che la Cina dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie. Tuttavia, dicono che sarà un’impresa enorme, paragonabile per dimensioni al tunnel tra Danimarca e Germania, che è in costruzione da otto anni, costerà più di 8,7 miliardi di dollari e sarà il tunnel più lungo d’Europa quando sarà completato a la fine del decennio. Gli esperti dicono che è improbabile che il tunnel di Kerch venga completato in tempo per aiutare la Russia nell’azione militare, ma Mosca potrebbe vederlo come un investimento a lungo termine per fornire un collegamento sicuro al territorio ucraino che potrebbe essere conteso per decenni.