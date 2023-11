Libano lancia un missile, Israele risponde e mira alle "infrastrutture del terrore"

13 novembre 2023 a

a

a

Un missile anticarro è stato lanciato dal Libano verso la regione israeliana dell'Alta Galilea. A riportarlo è Haaretz, secondo cui le forze di difesa israeliane hanno risposto al lancio colpendo obiettivi in Libano. Ai residenti di otto città israeliane dell'Alta Galilea è stato, intanto, ordinato di entrare nelle aree protette sino a nuovo ordine, a seguito di una valutazione sulla sicurezza nell'area condotta dall'Idf. Il Consiglio regionale dell'Alta Galilea ha invitato i residenti a cercare rifugio in zone sicure e tutte le strade dell'area sono state chiuse al traffico.

"Megafono ufficiale dei negazionisti di Hamas": post clamoroso di Mentana

Dopo il lancio di missili dal Libano, gli aerei israeliani avrebbero colpito una serie "di postazioni e di siti terroristici di Hezbollah". A riferirlo è stato un portavoce militare, spiegando che tra gli obiettivi ci sono "infrastrutture del terrore, depositi di armi e centri operativi di comando degli Hezbollah". Intanto Hamas chiede uno scambio totale tra gli ostaggi nelle sue mani e i palestinesi prigionieri di Israele.

Ue, mossa per isolare Hamas. Tajani illustra la proposta italo-franco-tedesca

A riportare la notizia è The Times of Israel. "La nostra posizione sul dossier dei prigionieri è stata chiara fin dall'inizio, e si tratta di un completo scambio di prigionieri", ha affermato Osama Hamdan, alto funzionario del gruppo terroristico, che ha quindi smentito l'esistenza di colloqui per un rilascio parziale dei prigionieri aggiungendo che, invece, i negoziati per la liberazione di ostaggi stranieri procedono in parallelo ma vengono "ostacolati" da Israele.