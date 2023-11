Israele, l'Idf annuncia l'ultima mossa del Libano: "Lanciati tre droni"

10 novembre 2023 a

Tre droni sono entrati oggi in territorio israeliano dal Libano. Lo rende noto il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), spiegando che "poco fa tre aerei sono entrati nel territorio dello Stato d’Israele dal Libano". Hagari ha spiegato che "i caccia della difesa aerea hanno intercettato un aereo, altri due aerei sono caduti nella zona settentrionale". Il portavoce dell’Idf ha quindi affermato che "l’incidente è chiuso e i suoi dettagli sono oggetto di indagine". L’emittente libanese Mtv afferma che "tre soldati israeliani sono rimasti feriti a causa dell’esplosione di un drone o di un colpo di mortaio dal Libano".

Intanto Israele ha smentito la notizia di Al Arabiya, secondo cui Tel Aviv avrebbe raggiunto un accordo con Hamas per il rilascio di prigionieri palestinesi in cambio degli ostaggi detenuti a Gaza. Lo riferisce la tv Kan, che cita una fonte del governo israeliano. "Intensi sforzi" per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas sono stati discussi in un incontro al Cairo tra il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e l'emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Lo ha fatto sapere la presidenza egiziana, mentre sia Il Cairo sia Doha si stanno impegnando per giungere a una soluzione del conflitto.

Al-Sisi e Sheikh Tamim ''hanno discusso dell'escalation militare israeliana nella Striscia di Gaza e delle conseguenti sfide regionali che spingono la regione in direzioni pericolose e incalcolabili'', si legge in una nota della presidenza egiziana. I due leader, prosegue la nota, hanno discusso dei modi migliori per ''proteggere i civili innocenti a Gaza e per fermare lo spargimento di sangue". Inoltre, afferma, ''hanno esaminato gli intensi sforzi volti a raggiungere un cessate il fuoco e a sostenere la consegna di aiuti umanitari in quantità tali da soddisfare i bisogni del popolo palestinese a Gaza''.