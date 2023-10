Nato, c'è il via libera di Erdogan all'adesione della Svezia

23 ottobre 2023 a

Passo in avanti decisivo per la Svezia nella Nato. Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha firmato il protocollo per l’adesione di Stoccolma all’Alleanza Atlantica e lo ha presentato al Parlamento turco per la ratifica. Erdogan aveva ritardato la ratifica dell’adesione della Svezia, accusando Stoccolma di essere troppo morbida nei confronti dei militanti curdi e di altri gruppi che Ankara considera una minaccia per la propria sicurezza. Per l’adesione della Svezia è necessario il parere favorevole di tutti e 31 gli alleati della Nato, ma Turchia e Ungheria devono ancora ratificarla. Dopo l’ok di Erdogan resta solo una formalità che sancirà il semaforo verde di Ankara per l’allargamento Nato al Paese scandinavo, dopo il via libera alla Finlandia arrivato nei mesi scorsi. La Svezia, insieme all’altro paese scandinavo, ha richiesto l’ingresso nell’Alleanza a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, per difendersi da una qualsiasi futura invasione della Russia, che nel febbraio del 2022 è entrata con le sue truppe nel territorio della nazione guidata da Volodymyr Zelensky.